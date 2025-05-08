Літак з Фіцо приземлився в Москві

Літак зі словацьким премʼєр-міністром Робертом Фіцо ввечері 8 травня приземлився в Москві, де він планує взяти участь у кількох заходах.

Джерело: словацьке інформагентство TASR, пише "Європейська правда"

Деталі: Разом із Фіцо до Москви прибули політики його партії Smer-SD Ерік Каліняк, Любош Блага, Річард Глюк, а також депутат від ультаправої Словацької національної партії Мірослав Радачовський.

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У премʼєра Словаччини заплановані зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним, китайським президентом Сі Цзіньпіном, бразильським президентом Луїсом Інасіу Лул да Сілвою та представником В'єтнаму.

Цікаво, що участі в параді до так званого дня перемоги 9 травня в офіційній програмі візиту Фіцо немає.

Через те, що країни Балтії не дозволили проліт літака з премʼєром Словаччини до Москви, він був змушений летіти обхідним маршрутом через Угорщину та Румунію.

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Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до дня перемоги 9 травня.