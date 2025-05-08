ОП: Зеленський проводить розмову з Трампом

Володимир Зеленський ввечері 8 травня почав телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

Джерело: про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, пише "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне"

Деталі: Никифоров сказав, що подробиці розмови президентів України та США будуть опубліковані за її підсумками найближчим часом.

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Раніше сам Трамп казав, що поговорить із Зеленським щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яку в четвер ратифікувала Верховна рада.

"ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.