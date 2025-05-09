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Очільник МЗС Польщі розповів, хто може замінити США як "посередника" між Україною і РФ

Олег Павлюк, Іван Д'яконовП'ятниця, 9 травня 2025, 01:44
Очільник МЗС Польщі розповів, хто може замінити США як посередника між Україною і РФ
Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що місце США як "посередника" в російсько-українській війні можуть зайняти Туреччина або Китай.

Джерело: Сікорський після неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Варшаві 8 травня, передає "Європейська правда"

Деталі: Сікорський наголосив, що Польща бажає США успіху в "посередницьких зусиллях" між Росією та Україною.

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"Але якщо цей шлях виявиться невдалим, є й інші кандидати. Є Туреччина, яка підтримує канали комунікації. А потім, перш за все, є Китайська Народна Республіка, яка як ніхто інший має засоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів і пом'якшити його вимоги", – додав він.

Адміністрація Дональда Трампа взяла курс на "посередництво" між Росією та Україною для завершення розвʼязаної РФ повномасштабної війни.

Тоді як Київ послідовно підтримує ідею безумовного перемирʼя, висунуту США, Росія відкидає її під різними приводами.

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Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що ще "не втрачає оптимізму" щодо можливості завершити війну між РФ та Україною та сказав, що Вашингтон зараз очікує згоди України і Росії на пряму взаємодію одне з одним.

На думку Дональда Трампа, правитель РФ Владімір Путін став більш налаштованим на укладання миру після нещодавнього падіння цін на нафту.

Польщапереговориросійсько-українська війна
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