Трамп назвав закон про цифрову рівність "расистським" і пригрозив його скасувати

Президент США Дональд Трамп у четвер, 8 травня, різко розкритикував закон про рівний доступ до швидкісного інтернету, назвав його "расистським" і "абсолютно неконституційним", та пригрозив негайно його скасувати.

Джерело: The New York Times

Деталі: Закон про цифрову рівність (Digital Equity Act), підписаний президентом Джо Байденом на початку свого президентства, є частиною великої інфраструктурної ініціативи на суму 1 трильйон доларів. Його мета – забезпечити рівний доступ до високошвидкісного інтернету для громад з обмеженим покриттям, включаючи ветеранів, літніх людей, осіб з інвалідністю та жителів сільських районів.

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Однак Трамп назвав цей закон "расистським", оскільки він також спрямований на покращення доступу до інтернету для етнічних та расових меншин. У соцмережах Трамп заявив, що це "виплати за принципом расової приналежності".

Насправді закон майже не згадує расу, лише зазначаючи, що расові меншини можуть бути охоплені програмою. Водночас він містить положення про недискримінацію, яке забороняє виключення осіб із програми "за ознакою раси, етнічного походження, кольору шкіри, релігійних переконань, національного походження, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, віку або інвалідності".

Дослівно: "Закон про цифрову рівність, розроблений сенаторкою Петті Мюррей, демократкою зі штату Вашингтон, передбачає 60 мільйонів доларів у вигляді грантів для штатів і територій на розробку планів щодо забезпечення рівного доступу до інтернету, а також 2,5 мільярда доларів на реалізацію цих планів. Частина фінансування вже була розподілена між штатами, включаючи консервативні сільські регіони, такі як Індіана, Алабама, Арканзас, Айова та Канзас".