Кремль використовує міфи про Другу світову для виправдання війни проти України – ISW

Напередодні Дня Перемоги 9 травня російська влада посилила "історичну" пропаганду, намагаючись представити війну проти України як продовження "героїчного шляху" СРСР у Другій світовій.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль продовжує використовувати радянські міфи про перемогу у Другій світовій війні, щоб створити інформаційні умови для виправдання затяжної війни в Україні та майбутньої агресії проти НАТО в очах російського суспільства.

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Міністр оборони РФ Андрій Білоусов 8 травня опублікував статтю, у якій стверджує, що війна Росії проти України "увійде в історію" як подвиг, подібний до перемоги Червоної армії над нацистською Німеччиною.

Білоусов також заявив, що війна Росії в Україні є продовженням "славних традицій" радянської мужності та героїзму, а також ентузіазму радянського народу щодо мобілізації та підтримки військових дій. Він також заявив, що перемога Росії в Україні "неминуча".

Аналогії з радянським минулим активно підтримують і державні ЗМІ РФ, що свідчить про цілеспрямовану кампанію з формування нової державної ідеології, зазначають аналітики ISW.

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Дослівно: "Кремлівські чиновники останнім часом активно використовують міфологію Другої світової війни для формування нової псевдодержавної ідеології, яка має охопити кілька поколінь і яку Кремль планує використати для виправдання потенційної майбутньої агресії проти Заходу".

Деталі: Білоусов повторив наратив, що Росія нібито не мала вибору, окрім як розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, оскільки ситуація була "питанням життя і смерті".

Крім того, глава Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив європейським країнам, заявивши, що вони повинні "пам’ятати" про "розгром нацистської Німеччини", коли підтримують Україну.

Аналітики ISW наголошують, що подібна інформаційна кампанія є частиною стратегії "рефлексивного контролю", покликаної зменшити підтримку України з боку європейських країн.

Ключові висновки ISW за 8 травня: