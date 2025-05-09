Кремль використовує міфи про Другу світову для виправдання війни проти України – ISW
Напередодні Дня Перемоги 9 травня російська влада посилила "історичну" пропаганду, намагаючись представити війну проти України як продовження "героїчного шляху" СРСР у Другій світовій.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль продовжує використовувати радянські міфи про перемогу у Другій світовій війні, щоб створити інформаційні умови для виправдання затяжної війни в Україні та майбутньої агресії проти НАТО в очах російського суспільства.
Міністр оборони РФ Андрій Білоусов 8 травня опублікував статтю, у якій стверджує, що війна Росії проти України "увійде в історію" як подвиг, подібний до перемоги Червоної армії над нацистською Німеччиною.
Білоусов також заявив, що війна Росії в Україні є продовженням "славних традицій" радянської мужності та героїзму, а також ентузіазму радянського народу щодо мобілізації та підтримки військових дій. Він також заявив, що перемога Росії в Україні "неминуча".
Аналогії з радянським минулим активно підтримують і державні ЗМІ РФ, що свідчить про цілеспрямовану кампанію з формування нової державної ідеології, зазначають аналітики ISW.
Дослівно: "Кремлівські чиновники останнім часом активно використовують міфологію Другої світової війни для формування нової псевдодержавної ідеології, яка має охопити кілька поколінь і яку Кремль планує використати для виправдання потенційної майбутньої агресії проти Заходу".
Деталі: Білоусов повторив наратив, що Росія нібито не мала вибору, окрім як розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, оскільки ситуація була "питанням життя і смерті".
Крім того, глава Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив європейським країнам, заявивши, що вони повинні "пам’ятати" про "розгром нацистської Німеччини", коли підтримують Україну.
Аналітики ISW наголошують, що подібна інформаційна кампанія є частиною стратегії "рефлексивного контролю", покликаної зменшити підтримку України з боку європейських країн.
Ключові висновки ISW за 8 травня:
- Кремль продовжує використовувати російський міф про Другу світову війну напередодні російського свята 9 травня – Дня Перемоги, щоб створити інформаційні умови для виправдання затяжної війни в Україні та майбутньої агресії проти НАТО в очах російського суспільства.
- Бєлоусов прямо назвав масштабні реформи російської армії підготовкою до майбутнього конфлікту з НАТО, тоді як голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив європейським країнам, які підтримують Україну.
- Росія заявила про одностороннє припинення вогню до Дня Перемоги 8 травня і звинуватила Україну в його порушенні, хоча Україна офіційно і публічно не погоджувалася на цей режим. Одностороннє припинення вогню з боку Росії та звинувачення в порушеннях ще раз підкреслюють необхідність того, щоб будь-яке припинення вогню або мирна угода були попередньо погоджені всіма сторонами та передбачали ефективні механізми моніторингу.
- Українські посадовці продовжують наголошувати на готовності України реалізувати запропоноване президентом США Дональдом Трампом 30-денне припинення вогню як підготовку до мирних переговорів.
- Кремль намагається використати своє одностороннє припинення вогню до Дня Перемоги, щоб звинуватити Україну у відсутності прогресу в досягненні довготривалого перемир’я та мирних переговорів, попри постійну відмову Росії від таких домовленостей.
- 8 травня президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін провели низку двосторонніх зустрічей у Москві, демонструючи поглиблення російсько-китайського співробітництва та узгодження позицій.
- Спільна заява Росії та Китаю від 8 травня посилалася на початкові цілі Путіна під час повномасштабного вторгнення в Україну, намагаючись надати міжнародну підтримку та легітимність цілям і виправданням Росії для цієї війни.
- Заява також підтримала запропоновану Путіним євразійську систему безпеки та зусилля Росії зі створення альтернативного, антизахідного блоку під її домінуванням.
- Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (UN HRMMU) повідомила про значне зростання кількості жертв серед цивільного населення України у 2024–2025 роках.
- 8 травня Верховна Рада України ратифікувала двосторонню економічну угоду з США.
- Українські війська просунулися на території Курської області та поблизу Торецька. Російські війська просунулися в Курській і Сумській областях, а також біля Куп’янська, Борової, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.