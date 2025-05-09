ЗСУ за добу знешкодили 1 300 окупантів і 36 артсистем
П'ятниця, 9 травня 2025, 07:26
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 300 російських загарбників та понад 200 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 963 270 (+1 300) осіб,
- танків – 10 786 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 22 433 (+4) од,
- артилерійських систем – 27 588 (+36) од,
- РСЗВ – 1 380 (+1) од,
- засобів ППО – 1 157 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 446 (+39) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 724 (+120) од.
Дані уточнюються.