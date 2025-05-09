Росіяни атакували Нікопольщину: постраждав чоловік, вирувала пожежа
П'ятниця, 9 травня 2025, 07:39
Російські війська дронами та з артилерії атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждала одна людина, зайнялася пожежа та пошкоджені житлові будинки.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Деталі: Загарбники били по райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій громадах.
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Пряма мова Лисака: "Постраждав 83-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Зайнялися гараж та господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали".
Деталі: Також через внаслідок ворожої атаки пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, мопед, лінії електропередач.