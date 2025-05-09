Росіяни атакували Нікопольщину: постраждав чоловік, вирувала пожежа

Російські війська дронами та з артилерії атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждала одна людина, зайнялася пожежа та пошкоджені житлові будинки.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Деталі: Загарбники били по райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій громадах.

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Пряма мова Лисака: "Постраждав 83-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Зайнялися гараж та господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали".

фОТО З tELEGRAM сЕРГІЯ лиСАКА

Деталі: Також через внаслідок ворожої атаки пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, мопед, лінії електропередач.