Окупанти атакували з дрона жителя Херсона: він у важкому стані
П'ятниця, 9 травня 2025, 08:19
Російські загарбники атакували з дрона мирного жителя Херсона – чоловік дістав поранення.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно ОВА: "Близько 6 ранку житель Херсона потрапив під удар російського безпілотника. Внаслідок скидання боєприпасу 60-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг".
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Деталі: Чоловіка госпіталізували у важкому стані.
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