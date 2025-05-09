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Окупанти атакували з дрона жителя Херсона: він у важкому стані  

Ірина БалачукП'ятниця, 9 травня 2025, 08:19
Окупанти атакували з дрона жителя Херсона: він у важкому стані  
Російський дрон. Фото надане УП жителями Херсонщини

Російські загарбники атакували з дрона мирного жителя Херсона – чоловік дістав поранення.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно ОВА: "Близько 6 ранку житель Херсона потрапив під удар російського безпілотника. Внаслідок скидання боєприпасу 60-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг".

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Деталі: Чоловіка госпіталізували у важкому стані.

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Херсонбезпілотники
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