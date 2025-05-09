Вучич заявив, що мав "братерську зустріч" з Фіцо у Москві

Президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в Москві увечері 8 травня. Фото з Facebook Вучича

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Москві увечері 8 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Вучича в Instagram

Пряма мова сербського президента: "Братерська зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо сьогодні ввечері в Москві. Серби і словаки, брати назавжди!".

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Деталі: Він також опублікував відео, на якому він тисне руку Фіцо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Видання нагадує, що політики прибули до столиці Росії на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

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За даними RTS, увечері 8 травня глава РФ Володимир Путін прийняв лідерів, які прибули на святкування 9 травня у Москву, на вечерю. Вучич після вечері розповів, що мав багато "сердечних зустрічей" з лідерами, з якими не має можливості часто спілкуватися.

Він також додав, що у п’ятницю матиме "найважливіші" зустрічі з Путіним, а також з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Розмова з Путіним стосуватиметься, зокрема, російського газу.

На урочистій вечері також присутній президент Республіки Сербської Мілорад Додік.

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