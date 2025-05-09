Вучич заявив, що мав "братерську зустріч" з Фіцо у Москві
Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Москві увечері 8 травня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Вучича в Instagram
Пряма мова сербського президента: "Братерська зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо сьогодні ввечері в Москві. Серби і словаки, брати назавжди!".
Деталі: Він також опублікував відео, на якому він тисне руку Фіцо.
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Видання нагадує, що політики прибули до столиці Росії на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.
За даними RTS, увечері 8 травня глава РФ Володимир Путін прийняв лідерів, які прибули на святкування 9 травня у Москву, на вечерю. Вучич після вечері розповів, що мав багато "сердечних зустрічей" з лідерами, з якими не має можливості часто спілкуватися.
Він також додав, що у п’ятницю матиме "найважливіші" зустрічі з Путіним, а також з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Розмова з Путіним стосуватиметься, зокрема, російського газу.
На урочистій вечері також присутній президент Республіки Сербської Мілорад Додік.
Передісторія:
- Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.
- Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.