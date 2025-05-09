СБУ заявила про викриття шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини

Служба безпеки України повідомляє, що викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти української держави.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі.

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Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська".

Деталі: Повідомляється, що за результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби.

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Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки України.

Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році.

За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор "активував" цього агента у вересні 2024 року.

Повідомляється, що тоді зрадник отримав завдання: вивчити настрої місцевого населення і отримати таку інформацію:

- яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;

- яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

- яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;

- які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;

- наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні.

Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах.

За матеріалами справи, під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівку, яка передбачалася на виконання поставлених завдань. У тому числі зрадник підшукував мережу інформаторів. СБУ встановила, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб.

Формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, включаючи отримання даних із прифронтових і фронтових регіонів, кажуть у спецслужбі.

У березні 2025 року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон зі спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку.

Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у Силах оборони.

Ще одна затримана – колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Контррозвідка СБУ задокументувала кожен крок угорської агентури і затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучили телефони та інші речові докази.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Вказано, що зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.