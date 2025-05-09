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Мерц мав першу телефонну розмову з Трампом: говорили і про Україну

Марія Ємець, Ірина БалачукП'ятниця, 9 травня 2025, 09:46
Мерц мав першу телефонну розмову з Трампом: говорили і про Україну
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото з Facebook Мерца

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів першу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом – політики серед іншого говорили і про Україну. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Розмова відбулася ввечері 8 травня.

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За словами речник німецького уряду, сторони домовились "швидко вирішити торговельні суперечки", а також погодилися у тому, що війну в Україні потрібно закінчити якнайшвидше, і що Росія має погодитися на припинення вогню, щоб "створити простір для перемовин".

Трамп пообіцяв підтримувати зусилля Німеччини та інших держав Європи, спрямовані на забезпечення сталого миру в Україні.

За словами джерел видання, розмова Мерца і Трампа тривала приблизно півгодини.

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Також зазначають, що канцлер запросив президента США до Німеччини і той дав зрозуміти, що готовий подумати про це.

До цього Трамп приїздив з візитом до Німеччини у 2017 році на саміт G20, якщо не рахувати його зупинки на американській авіабазі "Рамштайн". 

Трамп своєю чергою запросив Мерца до Вашингтона. Німецький канцлер вже казав публічно, що розраховує їхати у США перед самітами G7 і НАТО у червні, тобто протягом наступних шести тижнів.  

Передісторія:

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НімеччинаСШАТрампУкраїна
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