Мерц мав першу телефонну розмову з Трампом: говорили і про Україну

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів першу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом – політики серед іншого говорили і про Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Розмова відбулася ввечері 8 травня.

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За словами речник німецького уряду, сторони домовились "швидко вирішити торговельні суперечки", а також погодилися у тому, що війну в Україні потрібно закінчити якнайшвидше, і що Росія має погодитися на припинення вогню, щоб "створити простір для перемовин".

Трамп пообіцяв підтримувати зусилля Німеччини та інших держав Європи, спрямовані на забезпечення сталого миру в Україні.

За словами джерел видання, розмова Мерца і Трампа тривала приблизно півгодини.

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Також зазначають, що канцлер запросив президента США до Німеччини і той дав зрозуміти, що готовий подумати про це.

До цього Трамп приїздив з візитом до Німеччини у 2017 році на саміт G20, якщо не рахувати його зупинки на американській авіабазі "Рамштайн".

Трамп своєю чергою запросив Мерца до Вашингтона. Німецький канцлер вже казав публічно, що розраховує їхати у США перед самітами G7 і НАТО у червні, тобто протягом наступних шести тижнів.

Передісторія:

Того ж вечора 8 травня відбулася і перша розмова Мерца як канцлера з президентом України Володимиром Зеленським.

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