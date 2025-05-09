Мерц мав першу телефонну розмову з Трампом: говорили і про Україну
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів першу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом – політики серед іншого говорили і про Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel
Деталі: Розмова відбулася ввечері 8 травня.
За словами речник німецького уряду, сторони домовились "швидко вирішити торговельні суперечки", а також погодилися у тому, що війну в Україні потрібно закінчити якнайшвидше, і що Росія має погодитися на припинення вогню, щоб "створити простір для перемовин".
Трамп пообіцяв підтримувати зусилля Німеччини та інших держав Європи, спрямовані на забезпечення сталого миру в Україні.
За словами джерел видання, розмова Мерца і Трампа тривала приблизно півгодини.
Також зазначають, що канцлер запросив президента США до Німеччини і той дав зрозуміти, що готовий подумати про це.
До цього Трамп приїздив з візитом до Німеччини у 2017 році на саміт G20, якщо не рахувати його зупинки на американській авіабазі "Рамштайн".
Трамп своєю чергою запросив Мерца до Вашингтона. Німецький канцлер вже казав публічно, що розраховує їхати у США перед самітами G7 і НАТО у червні, тобто протягом наступних шести тижнів.
Передісторія:
- Того ж вечора 8 травня відбулася і перша розмова Мерца як канцлера з президентом України Володимиром Зеленським.
Читайте також: Мерц та його команда: хто увійде у новий уряд Німеччини і що це означає для України.