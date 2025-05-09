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Очільник МЗС в новому уряді Німеччини Вадефуль приїхав в Україну

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 травня 2025, 09:55
Очільник МЗС в новому уряді Німеччини Вадефуль приїхав в Україну
Йоганн Вадефуль, фото: соцмережа Х

Міністр закордонних справ нового уряду Німеччини Йоганн Вадефуль прибув 9 травня в Україну зі своїм першим візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Вадефуль прибув до Львова, де 9 травня відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Ще ввечері 8 травня він опублікував у своєму X коротке відео про те, що приїхав в Україну.

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У коментарях журналістам міністр запевнив, що Німеччина продовжить залишатися серед країн, які найбільше підтримують Україну, і "чітко покаже це найближчими днями".

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Очільник МЗС Німеччини зазначив, що поцікавиться, якими є актуальні потреби України. 

"Ми продовжимо робити те, що необхідно, і будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, доки Росія зрозуміє, що ця війна має закінчитись, що їм потрібно сідати за стіл переговорів і що потрібно (…) дотримуватися припинення вогню", – сказав Вадефуль.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також сказав, що планує відвідати Україну найближчим часом.

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НімеччинаУкраїна
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