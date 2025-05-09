Росія за кілька років може почати ще одну війну в Європі – прем’єр Нідерландів

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф припускає, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи, тому варто готуватися до цього.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NOS

Пряма мова Схоофа: "За декілька років Росія може наростити достатні спроможності для того, щоб потенційно почати ще одну війну, і це запросто може бути на Європейському континенті".

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Деталі: Він додав, що "не хоче залякувати людей" і певності щодо такого сценарію немає, але потрібно розуміти, що це не виключено.

Також Схооф вважає, що Нідерланди з іншими європейськими союзниками мають серйозно працювати над тим, щоб запобігти цьому.

Раніше ЗМІ повідомляли про зростання активності Росії неподалік фінського кордону, де, зокрема, почали будувати нові залізничні лінії.

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Передісторія:

Нещодавно країни Балтії і Фінляндія анонсували або вже здійснили вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін.

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