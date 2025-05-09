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Росія за кілька років може почати ще одну війну в Європі – прем’єр Нідерландів

Марія Ємець, Ірина БалачукП'ятниця, 9 травня 2025, 10:39
Росія за кілька років може почати ще одну війну в Європі – прем’єр Нідерландів
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф. Фото з Facebook

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф припускає, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи, тому варто готуватися до цього.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NOS

Пряма мова Схоофа: "За декілька років Росія може наростити достатні спроможності для того, щоб потенційно почати ще одну війну, і це запросто може бути на Європейському континенті".

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Деталі: Він додав, що "не хоче залякувати людей" і певності щодо такого сценарію немає, але потрібно розуміти, що це не виключено. 

Також Схооф вважає, що Нідерланди з іншими європейськими союзниками мають серйозно працювати над тим, щоб запобігти цьому. 

Раніше ЗМІ повідомляли про зростання активності Росії неподалік фінського кордону, де, зокрема, почали будувати нові залізничні лінії. 

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Передісторія:

Читайте також Скандинавія під загрозою: як Росія може атакувати країни Північної Європи.

НідерландиРосіявійна
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