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Російські дрони атакували два населені пункти у Запорізькій області, є поранений

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 травня 2025, 11:10
Російські дрони атакували два населені пункти у Запорізькій області, є поранений
російські дрони цинічно атакують цивільне населення. фото Нацполіції

Російські окупаційні війська атакували дронами Біленьке та Малокатеринівку Запорізької області, один мирний житель дістав поранення.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, Національна поліція

Пряма мова Федорова: "45-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрону на с. Біленьке. Постраждалому надана вся необхідна допомога. Також у Біленькому пошкоджений автомобіль. 

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Приліт ворожого FPV-дрона і у Малокатеринівці. Там, на щастя, обійшлося  без пошкоджень та постраждалих".

Деталі: За даними поліції, за добу 8 травня через ворожі обстріли у Запорізькій області загинула людина.

Зазначено, що в четвер військові РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували 150 ударних дронів, здійснили 70 артобстрілів по містах і селах регіону.

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У Приморському внаслідок влучання російського FPV-дрона в цивільне авто загинула 63-річна жінка. Впродовж доби поліцейські зареєстрували 9 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної

Поліція Запоріжжя закликає громадян виїжджати до більш безпечних місць. З питань евакуації потрібно телефонувати на спецлінію 102.

Передісторія:

  • Російський правитель Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив триденний "режим припинення вогню" до святкування Дня перемоги в Другій світовій війні.
  • Українська влада наголосила, що такі дії є фарсом, оскільки РФ не припиняє бойові дії, а також відмовляється від пропозицій про повне припинення вогню.
  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом першого дня так званого "парадного перемир’я Путіна" противник продовжував спроби штурмів та обстріли позицій Сил оборони і цивільного населення поблизу лінії зіткнення. Загалом протягом доби 8 травня було зафіксовано 193 бойових зіткнення.

Запорізька областьвійна
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