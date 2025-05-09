Російські дрони атакували два населені пункти у Запорізькій області, є поранений
Російські окупаційні війська атакували дронами Біленьке та Малокатеринівку Запорізької області, один мирний житель дістав поранення.
Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, Національна поліція
Пряма мова Федорова: "45-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрону на с. Біленьке. Постраждалому надана вся необхідна допомога. Також у Біленькому пошкоджений автомобіль.
Приліт ворожого FPV-дрона і у Малокатеринівці. Там, на щастя, обійшлося без пошкоджень та постраждалих".
Деталі: За даними поліції, за добу 8 травня через ворожі обстріли у Запорізькій області загинула людина.
Зазначено, що в четвер військові РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували 150 ударних дронів, здійснили 70 артобстрілів по містах і селах регіону.
У Приморському внаслідок влучання російського FPV-дрона в цивільне авто загинула 63-річна жінка. Впродовж доби поліцейські зареєстрували 9 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної
Поліція Запоріжжя закликає громадян виїжджати до більш безпечних місць. З питань евакуації потрібно телефонувати на спецлінію 102.
Передісторія:
- Російський правитель Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив триденний "режим припинення вогню" до святкування Дня перемоги в Другій світовій війні.
- Українська влада наголосила, що такі дії є фарсом, оскільки РФ не припиняє бойові дії, а також відмовляється від пропозицій про повне припинення вогню.
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом першого дня так званого "парадного перемир’я Путіна" противник продовжував спроби штурмів та обстріли позицій Сил оборони і цивільного населення поблизу лінії зіткнення. Загалом протягом доби 8 травня було зафіксовано 193 бойових зіткнення.