Російські дрони атакували два населені пункти у Запорізькій області, є поранений

Російські окупаційні війська атакували дронами Біленьке та Малокатеринівку Запорізької області, один мирний житель дістав поранення.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, Національна поліція

Пряма мова Федорова: "45-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрону на с. Біленьке. Постраждалому надана вся необхідна допомога. Також у Біленькому пошкоджений автомобіль.

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Приліт ворожого FPV-дрона і у Малокатеринівці. Там, на щастя, обійшлося без пошкоджень та постраждалих".

Деталі: За даними поліції, за добу 8 травня через ворожі обстріли у Запорізькій області загинула людина.

Зазначено, що в четвер військові РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували 150 ударних дронів, здійснили 70 артобстрілів по містах і селах регіону.

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У Приморському внаслідок влучання російського FPV-дрона в цивільне авто загинула 63-річна жінка. Впродовж доби поліцейські зареєстрували 9 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної

Поліція Запоріжжя закликає громадян виїжджати до більш безпечних місць. З питань евакуації потрібно телефонувати на спецлінію 102.

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