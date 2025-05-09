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Керівники МЗС держав Європи вшанували полеглих українських воїнів у Львові

Христина Бондарєва, Ірина БалачукП'ятниця, 9 травня 2025, 12:03
Керівники МЗС держав Європи вшанували полеглих українських воїнів у Львові
Фото з мережі Х глави дипломатії ЄС Каї Каллас

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас та міністри закордонних справ європейських держав, що прибули до Львова 9 травня, вшанували полеглих українських воїнів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Каллас у мережі Х

Пряма мова глави дипломатії ЄС: "Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Адже в родині радість і труднощі розділяють усі. Разом із міністрами закордонних справ ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною за тривалий мир. За майбутнє, в яке ми віримо".

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Деталі: Європейські дипломати відвідали Поле почесних поховань Личаківського цвинтаря, де поховані українські військові, полеглі у російсько-українській війні.

Разом з ними були прем'єр Денис Шмигаль, глава МЗС Андрій Сибіга та мер Львова Андрій Садовий.

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Передісторія:

ЄСМЗСУкраїна
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