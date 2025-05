Керівники МЗС держав Європи вшанували полеглих українських воїнів у Львові

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас та міністри закордонних справ європейських держав, що прибули до Львова 9 травня, вшанували полеглих українських воїнів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Каллас у мережі Х

Пряма мова глави дипломатії ЄС: "Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Адже в родині радість і труднощі розділяють усі. Разом із міністрами закордонних справ ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною за тривалий мир. За майбутнє, в яке ми віримо".

Реклама:

Today, we celebrate Europe Day with Ukraine and its people.

Because in a family, both joys and hardships are shared.



Together with Foreign Ministers, we stand united with Ukraine for a lasting peace. For the future we believe in. pic.twitter.com/10QOs96vZu