Керівники МЗС держав Європи вшанували полеглих українських воїнів у Львові
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас та міністри закордонних справ європейських держав, що прибули до Львова 9 травня, вшанували полеглих українських воїнів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Каллас у мережі Х
Пряма мова глави дипломатії ЄС: "Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Адже в родині радість і труднощі розділяють усі. Разом із міністрами закордонних справ ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною за тривалий мир. За майбутнє, в яке ми віримо".
Today, we celebrate Europe Day with Ukraine and its people.— Kaja Kallas (@kajakallas) May 9, 2025
Because in a family, both joys and hardships are shared.
Together with Foreign Ministers, we stand united with Ukraine for a lasting peace. For the future we believe in. pic.twitter.com/10QOs96vZu
Деталі: Європейські дипломати відвідали Поле почесних поховань Личаківського цвинтаря, де поховані українські військові, полеглі у російсько-українській війні.
Разом з ними були прем'єр Денис Шмигаль, глава МЗС Андрій Сибіга та мер Львова Андрій Садовий.
Передісторія:
- Кая Каллас напередодні анонсувала, що "остаточне політичне схвалення" трибуналу для Володимира Путіна відбудеться у Львові 9 травня.
- Міністр закордонних справ нового уряду Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що прибув до Львова напередодні.