Військові на Миколаївщині перепродавали фермерам пальне, призначене для ЗСУ

затримання підозрюваного у розкраданні пального для ЗСУ. фото прокуратури

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему розкрадання пального, призначеного для потреб Збройних сил України.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону

Деталі: За даними слідства, начальник відділу зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївської області разом із підлеглим (за даними прокуратури, – технік -ред.) систематично зливав та збував дизельне пальне, виділене для військових.

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Зазначається, що для запобігання нелегальному перепродажу пальне спеціально маркувалося червоним барвником, однак це не зупинило фігурантів.

Пальне вивозили за межі частини та продавали місцевим фермерам удвічі дешевше за ринкову ціну: по 25 гривень за літр із барвником та по 28 — без нього.

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За попередніми даними, від початку 2025 року зловмисники реалізували щонайменше 13 тисяч літрів пального. 7 травня їх затримали під час передачі понад 125 тисяч гривень за партію обсягом 5 тисяч літрів.

За даними прокуратури, державі було завдано збитків на суму понад 200 000 гривень.

Фігурантам повідомлено про підозру у заволодінні військовим майном в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища.

Наразі готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується також питання відсторонення від посад.

ДБР встановлює повне коло осіб, причетних до схеми.