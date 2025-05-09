Військові на Миколаївщині перепродавали фермерам пальне, призначене для ЗСУ
Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему розкрадання пального, призначеного для потреб Збройних сил України.
Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону
Деталі: За даними слідства, начальник відділу зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївської області разом із підлеглим (за даними прокуратури, – технік -ред.) систематично зливав та збував дизельне пальне, виділене для військових.
Зазначається, що для запобігання нелегальному перепродажу пальне спеціально маркувалося червоним барвником, однак це не зупинило фігурантів.
Пальне вивозили за межі частини та продавали місцевим фермерам удвічі дешевше за ринкову ціну: по 25 гривень за літр із барвником та по 28 — без нього.
За попередніми даними, від початку 2025 року зловмисники реалізували щонайменше 13 тисяч літрів пального. 7 травня їх затримали під час передачі понад 125 тисяч гривень за партію обсягом 5 тисяч літрів.
За даними прокуратури, державі було завдано збитків на суму понад 200 000 гривень.
Фігурантам повідомлено про підозру у заволодінні військовим майном в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища.
Наразі готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується також питання відсторонення від посад.
ДБР встановлює повне коло осіб, причетних до схеми.