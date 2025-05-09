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Дощі і подекуди нічні заморозки на ґрунті – погода на вихідні

Ірина БалачукП'ятниця, 9 травня 2025, 12:42
Дощі і подекуди нічні заморозки на ґрунті – погода на вихідні
Фото ілюстративне з unsplash.com

10 травня вночі у східних, Дніпропетровській та Полтавській, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, в наступні дві доби на більшій частині території країни пройдуть невеликі та помірні дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 10 травня вночі 2-9° тепла, у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни до 17°. Вітер північно-західний та західний з переходом на північний, 5-10 м/с.

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У Києві в суботу вночі без опадів, 5-7° тепла, вдень невеликий дощ, до +13°, вітер західний, 5-10 м/с.

11 травня дощі прогнозують всюди, крім південного сходу країни. Вночі 2-9° тепла, в північно-східній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни до 17°. Вітер північно-західний та західний з переходом на північний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю дощ, вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°, вітер північний, 5-10 м/с.

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На високогір'ї Карпат на вихідних часом мокрий сніг, вдень з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.             

погода
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