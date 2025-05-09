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Єврокомісар з оборони застеріг Захід від 5 помилок у питанні війни РФ проти України

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 травня 2025, 12:44
Єврокомісар з оборони застеріг Захід від 5 помилок у питанні війни РФ проти України
Андрюс Кубілюс. фото з Вікіпедії

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс у своєму виступі на Київському безпековому форумі 8 травня на прикладах уроків Другої світової перерахував 5-ть помилок, які Захід ризикує повторити у питанні російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За його словами, першою помилкою є недостатня допомога Україні. Він зазначив, що ЄС і США за ці три роки щорічно надавали близько 40 млрд євро, у приблизно рівній пропорції – що значні цифри, але менше 0,1% їхнього ВВП, і менше, ніж вони витрачають на власні оборонні потреби.

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Кубілюс назвав це нелогічним підходом у ситуації, коли Україна, захищаючись сама, захищає інші країни Заходу від того самого ворога.

Другою помилкою він назвав неспроможність "для декого" чітко розрізнити агресора і жертву у цій війні, третьою – сподівання на хороші відносини з агресором-Путіним після того, як у російсько-українській війні настане затишшя. 

"НАТО і всі ми вважаємо Росію найбільшою загрозою для європейської безпеки. НАТО готується радикально посилити готовність стримувати російську агресію. Неможливо планувати "дружні відносини" з найбільшою загрозою, і вимагати підвищення оборонних витрат, щоб стримувати цю найбільшу загрозу", – зазначив єврокомісар з оборони, натякаючи на президента США Дональда Трампа.

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"Втілення у життя обіцянки "дружби" з агресором Путіним заохотить його продовжувати агресивну внутрішню і зовнішню політику, внесе сум’яття у лави західних демократій і заохотить до агресивної політики інші авторитарні режими", – наголосив Кубілюс.

Четвертою помилкою він назвав визнання окупації Криму та нагадав, що саме зрада Чехословаччини у 1938 році "відкрила ворота" для подальшої агресії гітлерівської Німеччини у Європі. 

"Історія чітко вчить нас що у поворотні моменти історії лідери можуть зіграти роль або Чемберлена, або Черчилля, Рузвельта чи Рейгана… Вимоги до України віддати частину своєї території агресору Путіну – це буквальне й трагічне повторення історичної помилки Чемберлена", – наголосив Андрюс Кубілюс. 

П’ятою потенційною помилкою Кубілюс назвав відмову Україні у можливості вступити до НАТО.

"Росія вимагає, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО не тому, що боїться нападу НАТО через територію України, а тому що боїться, що НАТО захищатиме Україну від наступної російської агресії", – наголосив він. 

Також 8 травня міністри закордонних справ держав Балтії, Польщі, Чехії, Молдови та України опублікували спільну колонку, у якій пояснюють на висновках з Другої світової війни, які сценарії завершення російсько-української війни є небезпечними і неприйнятними. 

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер у цей день попередив, що вторгнення РФ в Україну показує, що Друга світова війна не є "лише історією".

російсько-українська війнаЄС
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