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Макрон після спілкування з Трампом: готові "діяти рішуче", якщо РФ не зупинить вогонь

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінП'ятниця, 9 травня 2025, 13:49
Макрон після спілкування з Трампом: готові діяти рішуче, якщо РФ не зупинить вогонь
Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що цієї ночі розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про припинення вогню в Україні.

Джерело: Макрон у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Президент Франції зазначив, що привітав чіткий заклик Трампа до безумовного 30-денного припинення вогню. За словами Макрона, у п’ятницю вранці цей заклик підтримали британські та скандинавські партнери.                               

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Макрон наголосив, що необхідно усім негайно працювати для припинення вогню – "без удаваності та маневрів, спрямованих на затягування часу".

"Україна вже майже два місяці тому погодилася на це припинення вогню. Тепер я чекаю, що Росія зробить те саме. В іншому разі ми будемо готові реагувати рішуче, разом з усіма європейцями та в тісній координації з США", – написав президент Франції. 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п’ятницю пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир'я в Україні та на мирні переговори.

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У четвер Мерц також мав телефонну розмову з Дональдом Трампом. Як повідомив канцлер, він висловив Трампу свою підтримку плану 30-денного перемир'я в Україні. 

Дональд Трамп після розмови з президентом України Володимиром Зеленським 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я та знову згадав про можливість нових санкцій проти Росії.

МакронФранціяСШАРосія
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