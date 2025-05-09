ДБР: Ексочільниця Дніпропетровської обласної МСЕК не задекларувала майно на мільйони

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії за декларування недостовірної інформації на понад 3 мільйони гривень.

Джерело: пресслужба ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Бюро офіційно не розголошує імені фігурантки, але за даними УП, йдеться про Наталію Абраменкову, яка була фігурантом розслідування hromadske "МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра" у 2024 році.

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Посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Крім того Бюро встановило, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.

Жінку підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

У ДБР додають, що розслідування триває, зокрема перевіряється причетність підозрюваної до видачі військовозобов’язаним фіктивних довідок про інвалідність.