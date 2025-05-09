Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР: Ексочільниця Дніпропетровської обласної МСЕК не задекларувала майно на мільйони

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 травня 2025, 13:50
ДБР: Ексочільниця Дніпропетровської обласної МСЕК не задекларувала майно на мільйони
Наталія Абраменкова. фото most-dnepr.info

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії за декларування недостовірної інформації на понад 3 мільйони гривень.

Джерело: пресслужба ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Бюро офіційно не розголошує імені фігурантки, але за даними УП, йдеться про Наталію Абраменкову, яка була фігурантом розслідування hromadske "МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра" у 2024 році.

Реклама:

Посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Крім того Бюро встановило, що й зазначена у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Таким чином, загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3,2 млн гривень.

Жінку підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

РЕКЛАМА:

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

У ДБР додають, що розслідування триває, зокрема перевіряється причетність підозрюваної до видачі військовозобов’язаним фіктивних довідок про інвалідність.

ДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Україні річна інфляція зросла до 15,1%
Сійярто заявив, що Угорщина висилає 2 українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві
фото, відеоЗатримали проректора академії Держприкордонслужби
Другу добу "Шахедів" немає, але РФ бомбить Сумщину навіть під час параду Путіна – Ігнат
фото В Естонії 9 травня на кордоні з РФ вивісили плакат з "Путлером"
Очільник МЗС в новому уряді Німеччини Вадефуль приїхав в Україну
Усі новини...
ДБР
Затримали проректора академії Держприкордонслужби
Військові на Миколаївщині перепродавали фермерам пальне, призначене для ЗСУ
ДБР: Командир виплатив більше 800 тисяч грн своїй підлеглій, яка нібито була на передовій
Останні новини
17:03
В Україні річна інфляція зросла до 15,1%
17:02
Українські компанії Himera і Aerobavovna випробували ретранслятор B1 на аеростаті
16:57
Бойкот збірної України, бійка та гучний скандал: що відбувається у чоловічій гімнастиці
16:56
То звідки взявся коронавірус? Вчені знайшли нові докази того, що він походить з ринку диких тварин
16:54
Сійярто заявив, що Угорщина висилає 2 українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві
16:44
Ткаченко затвердив нову структуру КМВА, щоб не допустити політизації управління: у Кличка відреагували
16:31
Після інциденту у Фінській затоці Україну запросили до розширеного партнерства JEF
16:28
З Сумщини евакуювали жінку з 12 собаками: вона жила на своїй вулиці сама
16:26
Спецслужбовці СБУ і "вор в законі" засвітилися на дні народження чоловіка, причетного до грального бізнесу   
16:11
ЄС на 1 млрд євро від росактивів замовить зброю в українського оборонпрому
Усі новини...
Реклама:
Реклама: