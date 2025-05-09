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Затримали проректора академії Держприкордонслужби

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 травня 2025, 14:00
Затримали проректора академії Держприкордонслужби
фото ДБР

Правоохоронці затримали заступника ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Джерело: Держприкордонслужба, ДБР, співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, йдеться про полковника Петра Ткачука.

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За даними слідства, посадовець, використовуючи службове становище та залучивши військових й працівників Національної академії, розпочав будівництво приватного будинку. 

Під час розслідування 6 травня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта справи, у місці проведення ним будівництва власного будинку, а також у службових приміщеннях, де було вилучено предмети й службову документацію, що має значення для досудового розслідування.

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Зокрема на території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії - ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету.

 
 

В результаті зібраної доказової бази проректора Національної академії затримали.

Зазначається, що 8 травня суд відправив його під арешт з можливістю внесення застави у сумі 450 тис. грн. Ткачука відсторонено від посади.

Точний розмір збитків, завданих державі, встановлюється.

Прикордонна службаДБР
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