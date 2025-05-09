Каллас: Рішення трибуналу щодо агресії РФ можуть бути вже у 2026 році

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас вважає, що наявні докази дозволяють розраховувати на швидкі рішення спеціального трибуналу щодо злочинів під час агресії РФ.

Джерело: Каллас, відповідаючи на запитання "Європейської правди" у спілкуванні з журналістами у Львові

Деталі: Каллас вважає, що судові процеси мають розпочати невдовзі після створення трибуналу. Як розповідала "Європейська правда", є розрахунок, що трибунал зможе почати роботу наступного року.

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Пряма мова: "Я не можу назвати конкретну дату (ухвалення перших вироків), але в документах, які я бачила, йдеться, що це має запрацювати у 2026 році. Саме тоді має початися і (судовий) процес.

Але ж розслідування вже тривають. Зрештою, це найбільш документована війна у світі".

Деталі: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що документальна база вже готується. "Немає жодних юридичних перепон для того, щоб ці юридичні кроки здійснювали вже зараз, проводити документування, готувати доказову базу", – додав він.

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Як розповідала "Європейська правда" спецтрибунал щодо агресії РФ став центральною темою зустрічі міністрів у Львові.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі"