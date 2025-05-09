Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сибіга і Каллас поділилися подробицями щодо трибуналу для Путіна і Лаврова

Сергій Сидоренко, Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 травня 2025, 14:59
Сибіга і Каллас поділилися подробицями щодо трибуналу для Путіна і Лаврова
фото з соцмережі X очільника МЗС Сибіги

Очільники української та європейської дипломатії заявили, що трибунал щодо злочину російської агресії проти України є обов'язковим елементом правосуддя і лідери РФ не мають лишатися безкарними.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На спільній пресконференції у Львові висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики ЄС Кая Калас наголосила, що злочин агресії має особливу вагу навіть у порівнянні з воєнними злочинами, які вчиняли російські військові.

Реклама:

"Без агресії, без цього злочину не було б воєнних злочинів, вчинених в Україні", – заявила вона. Каллас також наголосила, що агресія – це "лідерський злочин", що передбачає вину керівників країни.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга зі свого боку висловив упевненість, що у новоствореному трибуналі мають бути засуджені також найвищі керівники РФ.  "Президент Росії, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Росії – всі вони міжнародні злочинці, і трибунал у майбутньому винесе відповідні вироки (щодо цих керівників РФ)", – заявив він.

За словами Сибіги, існує юридична можливість досягти цих вироків. "Розроблена формула роботи трибуналу прийнятна для України", – заявив він.

РЕКЛАМА:

Каллас також наголосила, що існує можливість винесення вироків ще до арешту топпосадовців РФ. "Чи можуть вони бути засуджені заочно? Так, це можливо. Але діє обмеження, доки вони перебувають на посаді", – додала вона

"Трибунал буде знаходитися у Гаазі, у столиці міжнародного права і відповідальності", – додав Сибіга.

Передісторія:

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі"

Гаазький трибуналПутінвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоЗатримали проректора академії Держприкордонслужби
Другу добу "Шахедів" немає, але РФ бомбить Сумщину навіть під час параду Путіна – Ігнат
фото В Естонії 9 травня на кордоні з РФ вивісили плакат з "Путлером"
Очільник МЗС в новому уряді Німеччини Вадефуль приїхав в Україну
Венс: Росії не віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала
Зеленський: Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни
Усі новини...
Гаазький трибунал
Парламент Угорщини схвалив вихід з Міжнародного кримінального суду
У санкційний список Трампа потрапив прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна – ЗМІ
Байден відреагував на ордер МКС на арешт Нетаньяху: Викликає обурення
Останні новини
16:31
Після інциденту у Фінській затоці Україну запросили до розширеного партнерства JEF
16:28
З Сумщини евакуювали жінку з 12 собаками: вона жила на своїй вулиці сама
16:26
Спецслужбовці СБУ і "вор в законі" засвітилися на дні народження чоловіка, причетного до грального бізнесу   
16:11
ЄС на 1 млрд євро від росактивів замовить зброю в українського оборонпрому
16:01
Невідомі зламали пошту розсилки "Клубу УП" і надіслали російський спам. Доступ уже відновлено
15:56
Каллас про угорське вето щодо вступу України в ЄС: У нас є план Б і план В
15:54
Які причини операції ЗСУ в Тьоткіно Курської області – подкаст
15:39
Суд виніс вирок жінці з Дніпра, яка намагалася продати 2-річного сина за мільйон гривень
15:30
фото, відеоДві вантажівки зіткнулись на Сумщині: водії згоріли в масштабній пожежі
15:09
"Безсмертний полк": вийшов тізер фільму про зомбі "Каховський об’єкт"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: