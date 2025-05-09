Сибіга і Каллас поділилися подробицями щодо трибуналу для Путіна і Лаврова

Очільники української та європейської дипломатії заявили, що трибунал щодо злочину російської агресії проти України є обов'язковим елементом правосуддя і лідери РФ не мають лишатися безкарними.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: На спільній пресконференції у Львові висока представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики ЄС Кая Калас наголосила, що злочин агресії має особливу вагу навіть у порівнянні з воєнними злочинами, які вчиняли російські військові.

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"Без агресії, без цього злочину не було б воєнних злочинів, вчинених в Україні", – заявила вона. Каллас також наголосила, що агресія – це "лідерський злочин", що передбачає вину керівників країни.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга зі свого боку висловив упевненість, що у новоствореному трибуналі мають бути засуджені також найвищі керівники РФ. "Президент Росії, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Росії – всі вони міжнародні злочинці, і трибунал у майбутньому винесе відповідні вироки (щодо цих керівників РФ)", – заявив він.

За словами Сибіги, існує юридична можливість досягти цих вироків. "Розроблена формула роботи трибуналу прийнятна для України", – заявив він.

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Каллас також наголосила, що існує можливість винесення вироків ще до арешту топпосадовців РФ. "Чи можуть вони бути засуджені заочно? Так, це можливо. Але діє обмеження, доки вони перебувають на посаді", – додала вона

"Трибунал буде знаходитися у Гаазі, у столиці міжнародного права і відповідальності", – додав Сибіга.

Передісторія:

Кая Каллас зазначала, що сподівається на перші рішення трибуналу вже у 2026 році.

Європейські дипломати у Львові виступили зі спільною заявою про Спецтрибунал щодо агресії РФ.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі"