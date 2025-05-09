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Каллас про угорське вето щодо вступу України в ЄС: У нас є план Б і план В

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко П'ятниця, 9 травня 2025, 15:56
Каллас про угорське вето щодо вступу України в ЄС: У нас є план Б і план В
Кая Каллас, фото: Getty Images

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас стверджує, що ЄС має розуміння, як діяти, якщо угорське вето щодо вступу України не буде подолане.

Джерело: Каллас заявила журналістам у Львові, відповідаючи на запитання "Європейської правди"

Деталі: Каллас наголосила, що в Євросоюзі є тверда впевненість у тому, що двосторонні питання не мають гальмувати вступ України до ЄС, і європейські структури готуються до можливого блокування.

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"У нас є план Б і план В. Але наш фокус – план А, суть якого – отримати підтримку усіх", – заявила вона, нагадавши, що ЄС веде діалог з Угорщиною щодо зняття вето. "Україна має свою домашню роботу, і ЄС також має зробити свою домашню роботу. І ми працюємо з угорським урядом", – додала вона.

Якщо ж компроміс не буде знайдений, ЄС готовий діяти.

"Але якщо це не спрацює – ми вже працюємо над планом Б, Але я не буду його розкривати. Ми ще в процесі", – заявила Каллас.

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"Процес вступу, або, як ми його називаємо, процес возз'єднання – важливий не тільки для України, а і для Євросоюзу", – заявила журналістам очільниця ЄС.

Раніше в уряді України заявили про несправедливість у ставленні до руху України з боку ЄС.

Водночас угорський прем'єр Віктор Орбан бідкається, що президент України Володимир Зеленський хоче зміни уряду Угорщини.

Детально про наміри Угорщини читайте у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС.

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