Невідомі зламали пошту розсилки "Клубу УП" і надіслали російський спам. Доступ уже відновлено
У п’ятницю через злам пошти розсилки для спільноти читачів "Української правди" учасники "Клубу УП" отримали повідомлення з російським спамом. Редакція УП відновила доступ та перепрошує за незручності.
Джерело: редакція "Української правди"
Деталі: 9 травня невідомі зловмисники скористались поштовим сервісом для розсилки листів "Клубу УП" і надіслали повідомлення з російським спамом.
Редакція УП не має стосунку до цього інциденту.
Доступ до сервісу розсилки вже відновлено, редакція УП робить усе можливе, щоб зрозуміти, як стався злам.
Перепрошуємо за тимчасові незручності.
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