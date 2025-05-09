Невідомі зламали пошту розсилки "Клубу УП" і надіслали російський спам. Доступ уже відновлено

У п’ятницю через злам пошти розсилки для спільноти читачів "Української правди" учасники "Клубу УП" отримали повідомлення з російським спамом. Редакція УП відновила доступ та перепрошує за незручності.

Джерело: редакція "Української правди"

Деталі: 9 травня невідомі зловмисники скористались поштовим сервісом для розсилки листів "Клубу УП" і надіслали повідомлення з російським спамом.

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Редакція УП не має стосунку до цього інциденту.

Доступ до сервісу розсилки вже відновлено, редакція УП робить усе можливе, щоб зрозуміти, як стався злам.

Перепрошуємо за тимчасові незручності.

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Довідково: "Клуб УП" – це спільнота читачів "Української правди", яка підтримує наше видання завдяки своїм внескам. Учасники спільноти можуть комунікувати з журналістами УП, щотижня отримують важливі листи від редакторів видання та приходять на особливі події, які організовує редакція.