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ЄС на 1 млрд євро від росактивів замовить зброю в українського оборонпрому

Іванна Костіна, Альона Мазуренко П'ятниця, 9 травня 2025, 16:11
ЄС на 1 млрд євро від росактивів замовить зброю в українського оборонпрому
фото: прем'єр Шмигаль у соцмережах

Високий представник ЄС і міністри країн Євросоюзу підписали у Львові заяву про наміри передати Україні мільярд євро прибутків від заморожених російських активів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: 9 травня у Львові підписали заяву про наміри передати Україні 1 млрд прибутків від росактивів.

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Заяву підписали очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, міністр бізнесу Данії Мортен Боско, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, заступник глави МЗС Італії Едмондо Чіріелі.

"За ці гроші підписанти закуплять зброю для Збройних сил України", – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Пізніше він уточнив, що загалом ЄС спрямує на зброю для України кошти з доходів від росактивів на суму 1,9 млрд євро.

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Премʼєр розповів, що ще понад 600 млн євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси і понад 200 млн євро – на посилення української ППО.

"Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", – написав Шмигаль.

На початку квітня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповідала, що невдовзі ЄС отримає другий переказ коштів, отриманих з доходів від знерухомлених російських активів, у розмірі 2,1 млрд євро.

"Більша частина коштів буде використана на закупівлю зброї, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони для України у вигляді грантів", – зазначила вона.

Зокрема, частина коштів буде передана країнам-членам ЄС на закупівлю боєприпасів і засобів протиповітряної оборони для України, і ще мільярд спрямують на замовлення в українського оборонпрому за "данською моделлю". 

Матернова нагадала, що минулого року ЄС вже вклав 400 мільйонів євро в оборонну промисловість України. В інтерв’ю "ЄвроПравді" посол розповіла, що йдеться зокрема про виробництво гаубиць "Богдана". 

РосіягрошіЄСзброя
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