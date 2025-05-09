Після інциденту у Фінській затоці Україну запросили до розширеного партнерства JEF

Країни, що входять до ініціативи Об’єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force, JEF), запросили Україну до розширеного партнерства.

Джерело: "Європейська правда", повідомлення уряду Норвегії

Деталі: Подальша підтримка України була центральною темою саміту JEF. Президент України Володимир Зеленський брав участь у деяких частинах зустрічі в мерії Осло в цифровому форматі.

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"Ми погоджуємося запросити Україну до розширеного партнерства в Об'єднаному експедиційному корпусі. Війна Росії проти України кинула Європу в найсерйознішу безпекову ситуацію з часів Другої світової війни. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми також маємо багато чому навчитись з досвіду українців у цій війні. Те, що Україна стає більш тісно пов'язаною з JEF, також важливо для безпеки і стабільності в нашому куточку Європи", – заявив прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Країни також погоджуються, що JEF має посилити свою роботу задля якнайкращої координації та співпраці з НАТО.

"Країни JEF мають унікальний досвід і стануть підтримкою для НАТО в тих сферах, які ми добре знаємо. Балтійське море, Крайня Північ і Північна Атлантика – це наш регіон. JEF є ареною практичної співпраці, спільного розуміння ситуації і обміну досвідом, який може допомогти посилити оборону і готовність як НАТО, так і окремих країн", – каже Стьоре.

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Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна зацікавлена у розширенні співпраці з країнами Об’єднаного експедиційного корпусу та повноправному членстві в цій ініціативі.

Об'єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) – це коаліція, створена 2014 року й очолювана Великою Британією, до якої входять Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії та Нідерланди. Коаліція фокусується на підтриманні безпеки у Балтійському морі, північній Атлантиці та на Крайній Півночі.

У січні 2025 року ці країни запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури після підозрілого пошкодження підводної ЛЕП Estlink-2 і кількох підводних кабелів зв’язку у Фінській затоці 25 грудня 2024 року. Ця діяльність є доповненням до заходів на національному рівні та у рамках НАТО.