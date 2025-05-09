Ткаченко затвердив нову структуру КМВА, щоб не допустити політизації управління: у Кличка відреагували

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про затвердження нової структури КМВА "з метою недопущення політизації управління у Києві", в КМДА заявили, що структура та "відповідний штатний розпис" офіційно не направлялися виконавчому органу Київради.

Джерело: Ткаченко у Telegram, пресслужба КМДА, коментар КМВА "Українській правді"

Дослівно КМВА: "Відтак, з метою недопущення політизації управління в столиці, з метою чіткої реалізації завдань із забезпечення життєдіяльності міста структура підпорядкування затверджена та оновлена і уточнена".

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Деталі: В КМВА пояснили, що нова структура затверджена відповідно до положень закону "Про правовий режим воєнного стану в Україні".

Ткаченко попередив, що відповідно до нової структури буде забезпечена сувора дисципліна виконання поставлених завдань. "Хаос, допущений при ліквідації наслідків російських атак, відсутність на робочому місці та гуляння у час, коли люди залишились без житла - це остання крапка", - зазначив він.

За його словами, "з цього дня невиконання доручень, виданих для забезпечення функціонування Києва - будуть оцінюватись, як саботаж в умовах правового режиму воєнного стану". Він також попередив, що звертатиметься до СБУ.

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У свою чергу керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний заявив, що ця структура та "відповідний штатний розпис" офіційно не направлялися виконавчому органу Київради. Був тільки супровідний лист Генерального штабу ЗСУ на начальника КМВА з інформацією про такі зміни.

"Але без самих документів і додатків до них (на 11 аркушах), тобто без затвердженої структури та штатного розпису", – зауважив він.

Цей лист, за словами посадовця, датовано 8 квітня 2025 року, однак будь-які додатки чи погодження щодо штатного розпису і структури відсутні. "Попри це, публічне поширення інформації про нібито нову структуру відбулося лише зараз", - повідомив Загуменний.

Він також додав, що не новими є "погрози" начальника КМВА. "Як це працює, міська влада на собі відчуває давно – постійні обшуки, допити, стеження, публічна дискредитація. Це не нові інструменти в боротьбі з місцевим самоврядуванням. І не європейські, не демократичні принципи", – сказав Загуменний.