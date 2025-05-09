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"Путінське перемир’я": на фронті уже 80 бойових зіткнень з окупантами, від атак РФ страждає прикордоння

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 травня 2025, 17:46
Путінське перемир’я: на фронті уже 80 бойових зіткнень з окупантами, від атак РФ страждає прикордоння
фото: Генштаб в Facebook

Від початку доби 9 травня по всій лінії фронту вже зафіксовано 80 бойових зіткнень, від атак окупантів постраждали прикордонні населені пункти.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Загалом, від початку доби вже зафіксовано 80 бойових зіткнень.

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Від цинічних обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема: Архипівка, Миколаївка Чернігівської області; Марчихина Буда, Біла Береза, Уланове, Баранівка, Кучерівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Бояро-Лежачі, Дорошівка Сумської області".

Деталі: На Харківському напрямку українські захисники відбивають дві атаки агресора в районі Вовчанська, боєзіткнення на даний час тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу Липового та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини. Дотепер триває одне боєзіткнення.

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На Краматорському напрямку українські захисники відбили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку противник 10 разів атакував в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька, п’ять боїв точаться дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка та в напрямку Новомиколаївки і Троїцького. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 13 атак, п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Зеленого Поля. Одинадцять боєзіткнень продовжуються.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили два ворожі штурми в районах Малих Щербаків та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутись вперед, бої тривають у трьох локаціях.

На Курському напрямку українські оборонці відбили три атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають.

Від початку доби противник завдав 5 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях ЗСУ та населених пунктах 9 керованих авіаційних бомб, та здійснив 153 артилерійських обстріли.

Генштабвійнаокупація
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