На Закарпатті священник УПЦ МП із товаришем гуляли у "радянській формі". Їх затримали  

В Закарпатській області поліція затримала двох чоловіків, які вдягли форму солдатів радянської армії та "пропагували комуністичний тоталітарний режим".

Джерело: повідомлення поліції Закарпатської області

Дослівно: "9 травня, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селищі Міжгір’я двоє невідомих пересуваються у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками… Правоохоронці встановили особи чоловіків — ними виявилися 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району.

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Чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим".

Деталі: Обох чоловіків доставили до поліцейського відділку і вилучили усі заборонені предмети.

За цим фактом відкрили справу за ч. 1 ст. 436-1 ККУ, тобто виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.