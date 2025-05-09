Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон підтвердив зустріч лідерів "коаліції рішучих" 10 травня

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 9 травня 2025, 19:03

Французький президент Емманюель Макрон підтвердив, що 10 травня в Києві відбудеться саміт так званої "коаліції рішучих" у гібридному форматі.

Джерело: Макрон на пресконференції у французькому місті Нансі разом з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском 9 травня, "Європейська правда"

Деталі: Макрон підтвердив, що зустріч лідерів країн "коаліції рішучих" справді відбудеться в суботу в Києві, але частина лідерів буде присутня онлайн, зазначає The Guardian.

Реклама:

Президент Франції відмовився говорити, в якому саме форматі візьме участь у зустрічі.

"Я поїду туди (в Україну. – ред.) у відповідний час. З цілої низки цілком зрозумілих причин про це рідко говорять заздалегідь", – цитує Макрона телеканал BFMTV.

Раніше у пʼятницю Володимир Зеленський оголосив про "зустріч" учасників "коаліції рішучих", хоча з його повідомлення не було достеменно зрозуміло, про який саме формат ідеться.

РЕКЛАМА:

Зазначимо, що 10 травня в Києві попередили про обмеження дорожнього руху у звʼязку з перебуванням іноземних делегацій та "проведенням урочистих і памʼятних заходів".

Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

МакронУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
У Орбана після викриття своїх шпигунів в Україні заявили, що Київ підтримує угорську опозицію
США і Європа готують пропозицію 30-денного "припинення вогню" в Україні – ЗМІ
фотоЧоловіку, який застрелив військового та його тещу під Києвом, обрали запобіжний захід
YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб
Усі новини...
Макрон
Макрон після спілкування з Трампом: готові "діяти рішуче", якщо РФ не зупинить вогонь
Макрон хоче, щоб ЄС скасував санкції проти Сирії
Макрон: Тиск на РФ посилять найближчими днями для припинення вогню в Україні
Останні новини
21:23
Премʼєр Нідерландів: Рютте хоче обовʼязкових 5% ВВП витрат на оборону з 2032 року
21:17
ЗМІ: командувача флоту Британії відсторонили через імовірний роман з підлеглою
21:15
Білий дім: Трамп найближчим часом не планує зустрічі з Путіним
21:11
фотоВперше з 2022 року: Костюк потисла руку колишній російській тенісистці
21:08
Макрон заявив, що у разі агресії РФ – французькі війська будуть у Польщі за лічені дні
21:04
Не ріжуть, а везуть на виставку: у КАІ відповіли на фейк про знищення президентського літака
21:03
У США завдяки ШІ жертва звернулася до свого вбивці
20:42
США та Іран проведуть черговий раунд непрямих переговорів 11 травня
20:37
футбол"Динамо" зіграло внічию з "Поліссям" і дало шанс "Олександрії" в боротьбі за чемпіонство
20:33
Угорський журналіст: спецслужби Орбана шпигували за Україною ще кілька років тому
Усі новини...
Реклама:
Реклама: