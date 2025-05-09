Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США і Європа готують пропозицію 30-денного "припинення вогню" в Україні – ЗМІ

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 9 травня 2025, 19:20
США і Європа готують пропозицію 30-денного припинення вогню в Україні – ЗМІ
ФОТО: GETTY

Сполучені Штати разом із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною.

Джерело: Reuters з посиланням на неназване французьке дипломатичне джерело, "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника Reuters, США та їхні європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні.

Реклама:

Передбачається, що в разі відхилення Росією цієї пропозиції будуть запроваджені нові санкції, зазначає агентство, однак які саме, не уточнюється.

Джерело Reuters також зазначило, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з президентом України 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.

РЕКЛАМА:

Президент Фінляндії Александр Стубб і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у пʼятницю заявили, що нинішні зусилля для припинення вогню в Україні рухаються в правильному напрямку.

СШАЄвропапереговоривійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
У Орбана після викриття своїх шпигунів в Україні заявили, що Київ підтримує угорську опозицію
США і Європа готують пропозицію 30-денного "припинення вогню" в Україні – ЗМІ
фотоЧоловіку, який застрелив військового та його тещу під Києвом, обрали запобіжний захід
YouTube заблокував канал Арестовича та інших підсанкційних осіб
Усі новини...
США
Макрон після спілкування з Трампом: готові "діяти рішуче", якщо РФ не зупинить вогонь
Торгові перемовини ще не почалися, а китайці вже бронюють місця на вантажі до США
NVIDIA модифікує чип H20 для Китаю, щоб обійти експортні обмеження США – Reuters
Останні новини
20:33
Угорський журналіст: спецслужби Орбана шпигували за Україною ще кілька років тому
20:28
"Люба Кає": Фіцо обурила критика топдипломаткою ЄС його візиту до Москви
20:20
Туск каже, що присутність європейських лідерів на параді в Москві 9 травня викликає сором
20:14
Науседа: навчання JEF стануть найкращим стримуванням для Росії
20:06
Німецького депутата критикують через зустріч із довіреними особами Путіна в Баку
20:02
Армія РФ завдала авіаударів по селу на Сумщині: загинула людина, ще одна поранена
20:01
Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
19:55
Магучіх з найкращим результатом сезону виграла комерційний турнір у Досі
19:54
Адвокати хлопців, обвинувачених у зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті, подали апеляцію на вирок
19:53
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: