США і Європа готують пропозицію 30-денного "припинення вогню" в Україні – ЗМІ

Сполучені Штати разом із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною.

Джерело: Reuters з посиланням на неназване французьке дипломатичне джерело, "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника Reuters, США та їхні європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні.

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Передбачається, що в разі відхилення Росією цієї пропозиції будуть запроваджені нові санкції, зазначає агентство, однак які саме, не уточнюється.

Джерело Reuters також зазначило, що пропозиція про 30-денне припинення вогню ще не була схвалена і буде опрацьована протягом вихідних на саміті "коаліції рішучих", який відбудеться в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з президентом України 8 травня заявив, що в найкращому варіанті хотів би 30-денного безумовного перемир’я.

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Президент Фінляндії Александр Стубб і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у пʼятницю заявили, що нинішні зусилля для припинення вогню в Україні рухаються в правильному напрямку.