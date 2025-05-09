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Макрон заявив, що у разі агресії РФ – французькі війська будуть у Польщі за лічені дні

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 9 травня 2025, 21:08
Макрон заявив, що у разі агресії РФ – французькі війська будуть у Польщі за лічені дні
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у разі збройної агресії Росії проти Польщі Франція спроможна розгорнути свої війська на польській території за лічені дні.

Джерело: Макрон 9 травня, під час спільної пресконференції із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Укрінформ, "Європейська правда"

Деталі: За словами Макрона, рішення, які Франція може ухвалювати відповідно до своєї Конституції, організація збройних сил, постійні інвестиції, які здійснює країна, а також якість особового складу й командування – "усе це дозволяє без жодного сумніву сказати, що так, таке розгортання є можливим у разі агресії".

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Як доказ спроможностей французької армії він навів той факт, що французькі війська були в Румунії через п’ять днів після того, як Росія розпочала війну проти України у лютому 2022 року.

"Жодна інша європейська країна не змогла зробити це так швидко й у такому обсязі. Отже, ми маємо цю спроможність, і вона, безумовно, буде задіяна, якщо агресія справді відбудеться", – наголосив він.

Раніше у пʼятницю Володимир Зеленський оголосив про "зустрічі" учасників "коаліції рішучих", хоча з його повідомлення не було достеменно зрозуміло, про який саме формат ідеться, а Макрон підтвердив, що 10 травня в Києві відбудеться саміт так званої "коаліції рішучих" у гібридному форматі.

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Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

ФранціяПольщавійнаРосія
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