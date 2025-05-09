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Білий дім: Трамп найближчим часом не планує зустрічі з Путіним

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 травня 2025, 21:15
Білий дім: Трамп найближчим часом не планує зустрічі з Путіним
Зустріч Путіна і Трампа в 2019 році. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп у межах візиту до країн Близького Сходу не планує зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним, про що раніше писали ЗМІ.

Джерело: цю інформацію журналістам на брифінгу 9 травня підтвердила речниця Білого дому Керолайн Левітт, пише "Європейська правда"

Деталі: На питання про можливість візиту Трампа й Путіна наступного тижня Левітт сказала, що "цього не буде".

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На початку лютого ЗМІ писали, що місцем зустрічі президента США й господаря Кремля можуть бути Саудівська Аравія чи Обʼєднані Арабські Емірати – країни, які Трамп відвідає в межах близькосхідного туру наступного тижня.

У Кремлі днями повторили, що вважають "необхідною" зустріч Путіна з Трампом, але вона "повинна бути відповідним чином підготовленою".

Президент США на днях заявив, що очільник Кремля став більш налаштованим на укладання миру у російсько-українській війні після нещодавнього падіння цін на нафту.

ТрампСШАПутін
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