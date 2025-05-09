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Україна повернула з окупації 9 дітей

Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 травня 2025, 21:46
Україна повернула з окупації 9 дітей
Фото ілюстративне - getty images

З окупованих регіонів України вдалося вивезти ще дев’ятьох дітей.

Джерело: операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна

Пряма мова: "Серед них – 14-річний Дмитро, чий будинок був поруч із вогневою позицією росіян, і родина жила під постійні звуки стрільби. У школі хлопця змушували співати військові пісні та метати гранати, а частину його однокласників відправили у військові табори, де їх вчили вагнерівці.

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Також повернули маленьку Катерину, маму якої змусили оформити російський паспорт, інакше їй би відмовили б у медичній допомозі під час складних пологів".

Деталі: Як повідомляє Зарівна, ще один хлопець, 9-річний Стас, попри погрози та переслідування з боку вчителів і ФСБ, відмовився співати гімн РФ і брати участь у мілітаризованих заходах.

дітиокупація
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