Посольство США попередило про ризик масивного обстрілу в найближчі дні

Посольство США в Україні ввечері 9 травня закликало співгромадян бути обережними через ризик масштабного повітряного удару "протягом найближчих кількох днів".

Джерело: попередження опубліковане на сайті посольства, передає "Європейська правда"

Деталі: У повідомленні американського посольства йдеться, що воно "отримало інформацію про потенційно значний повітряний удар, який може відбутися в будь-який момент протягом найближчих кількох днів".

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"Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в укриття в разі оголошення повітряної тривоги", – додали в дипустанові.

Там також навели перелік рекомендацій для американських громадян в Україні, зокрема знайти бомбосховище, стежити за повітряними тривогами, мати запаси їжі та води тощо.

Попередження посольства США в Україні зʼявилось на тлі закінчення "триденного перемирʼя", оголошеного Владіміром Путіним через святування так званого дня перемоги 9 травня.

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Тим часом, за інформацією ЗМІ, США та європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню, відмова Росії від якої може обернутись новими санкціями.