Reuters: В адміністрації Трампа готують для Гренландії угоду про включення у свою сферу впливу

В адміністрації Дональда Трампа обговорюють план включення Гренландії до своєї сфери впливу за допомогою угоди – аналогічної тій, що дозволяє США підтримувати тісні зв'язки з кількома тихоокеанськими острівними державами.

Джерело: про це стало відомо агентству Reuters від трьох джерел, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією двох співрозмовників Reuters в адміністрації Дональда Трампа і ще одного поінформованого джерела, США хочуть запропонувати Гренландії укласти так званий Договір про вільну асоціацію (COFA).

Реклама:

США вже уклали COFA з невеликими острівними державами – Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау, і їхні положення різняться залежно від підписантів.

Зазвичай у такій угоді влада США гарантує країнам багато необхідних послуг – від доставки пошти до реагування в надзвичайних ситуаціях та військового захисту. В обмін на це американські військові мають свободу дій у країнах-підписантах COFA, а їхня торгівля з США є переважно безмитною.

За словами двох джерел Reuters, обговорення потенційного укладання договору про вільну асоціацію з Гренландією ведуть деякі посадовці з Ради національної безпеки США та Ради з питань енергетичного панування, створеної Трампом.

РЕКЛАМА:

Водночас досі COFA укладались із суверенними державами, тоді як Гренландія є автономією у складі Данії. Європейське джерело Reuters сказало, що Копенгаген не був поінформований про відповідні плани США.

Нагадаємо, адміністрація американського президента Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії.

Нещодавно Трамп не виключив можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією. У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.

Читайте більше про те, як Данія реагує на погрози Трампа забрати Гренландію.