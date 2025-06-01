У Росії на потяг обвалився міст: є загиблі та постраждалі

У російській Брянській області сталося обвалення мосту з автомобілями, імовірно, в цей час під мостом проїжджав пасажирський потяг, є загиблі та багато постраждалих.

Джерело: російські пабліки, губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз, росЗМІ, МНС РФ

Деталі: Після опівночі 1 червня Baza написала про щонайменше 44 постраждалих внаслідок обвалу моста.

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Усі постраждалі – пасажири потяга "Климово – Москва", на який і обвалився міст.

У російських пабліках імовірною причиною обвалу моста називають підрив.

Богомаз зазначив, що обвал моста стався у Вигоничському районі Брянської області.

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Пізніше канал Baza повідомив про чотирьох загиблих на місці події.

Московська залізниця зазначила, що обвал моста в Брянській області та сходження з рейок поїзда стали результатом "незаконного втручання".

Згодом МНС РФ повідомило про 3 загиблих і 28 постраждалих внаслідок інциденту.

Ще пізніше Богомаз уточнив, що кількість загиблих внаслідок обвалу моста становить 7 осіб, 35 потерпілих доставили в лікарні.