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Ворог атакує Київ безпілотниками і балістикою – КМВА

Ольга Глущенко Неділя, 1 червня 2025, 01:54
Ворог атакує Київ безпілотниками і балістикою – КМВА
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч проти 1 червня російська армія застосувала комбіновану атаку безпілотників і балістики на Київ.

Джерело: Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Ткаченка: "Ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги".

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Деталі: О 1:43 в Києві оголосили повітряну тривогу. А о 1:44 попередили про загрозу балістики.

Оновлено: О 3:02 Кличко повідомив про роботу ППО у столиці.

Київповітряна тривогаросійсько-українська війна
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