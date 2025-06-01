Ворог атакує Київ безпілотниками і балістикою – КМВА
Неділя, 1 червня 2025, 01:54
У ніч проти 1 червня російська армія застосувала комбіновану атаку безпілотників і балістики на Київ.
Джерело: Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, КМВА, мер Києва Віталій Кличко
Пряма мова Ткаченка: "Ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги".
Реклама:
Деталі: О 1:43 в Києві оголосили повітряну тривогу. А о 1:44 попередили про загрозу балістики.
Оновлено: О 3:02 Кличко повідомив про роботу ППО у столиці.