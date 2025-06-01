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Партизани порушили логістику ворога на окупованій Донеччині – "АТЕШ"

Ольга Глущенко Неділя, 1 червня 2025, 05:30
Партизани порушили логістику ворога на окупованій Донеччині – АТЕШ
фото: "АТЕШ"

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що порушили логістику ворога, вивівши з ладу релейну шафу на новій ділянці залізниці Волноваха – Маріуполь, збудованій окупантами.

Джерело: "АТЕШ" у соцмережах

Деталі: У партизанському русі пояснюють, що ця ділянка є ключовим елементом нової залізничної гілки Таганрог – Маріуполь, яку росіяни спішно запустили для перекидання палива, техніки та боєприпасів прямо на лінію фронту, минаючи Кримський міст.

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Вона дозволяє доставляти вантажі з Ростова швидше і з меншими ризиками окупаційної армії, – додають у повідомленні.

Дослівно "АТЕШ": "Пошкодження інфраструктури на цьому напрямі дезорганізує постачання та підвищує вразливість окупаційної армії".

Донецька областьокупаціяпартизани
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