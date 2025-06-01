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У війні проти України Росія втратила ще 1230 військових

Ольга Глущенко Неділя, 1 червня 2025, 07:28
У війні проти України Росія втратила ще 1230 військових
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила 1230 солдатів, 5 танків, 52 артсистеми.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 988560 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 10872 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22656 (+4) од,
  • артилерійських систем – 28527 (+52) од,
  • РСЗВ – 1401 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38366 (+151) од,
  • крилатих ракет ‒ 3268 (+3) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50325 (+127) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3903 (+1) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
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