У війні проти України Росія втратила ще 1230 військових
Неділя, 1 червня 2025, 07:28
За минулу добу російська армія у війні проти України втратила 1230 солдатів, 5 танків, 52 артсистеми.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 988560 (+1230) осіб,
- танків ‒ 10872 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22656 (+4) од,
- артилерійських систем – 28527 (+52) од,
- РСЗВ – 1401 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38366 (+151) од,
- крилатих ракет ‒ 3268 (+3) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50325 (+127) од,
- спеціальної техніки ‒ 3903 (+1) од.