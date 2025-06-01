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Донеччина та Херсонщина: ще двоє загиблих та 15 поранених цивільних через обстріли

Роман ПетренкоНеділя, 1 червня 2025, 08:28
Донеччина та Херсонщина: ще двоє загиблих та 15 поранених цивільних через обстріли
фото: донецька ова

У Херсонській та Донецькій областях за добу 31 травня по одному цивільному вбиті Росією.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: Окрім загиблого, на Херсонщині ще 8 дістали поранення.

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Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7  приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди та приватний автомобіль.

На Донеччині росіяни також вбили одного жителя — у Родинському.

Ще 7 людей в області за добу дістали поранення – по двоє у Слов’янську та Новодонецьку, по одному у Родинському, Покровську та Миколайпіллі.

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Донецька областьХерсонська область
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