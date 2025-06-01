Донеччина та Херсонщина: ще двоє загиблих та 15 поранених цивільних через обстріли

У Херсонській та Донецькій областях за добу 31 травня по одному цивільному вбиті Росією.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: Окрім загиблого, на Херсонщині ще 8 дістали поранення.

Реклама:

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди та приватний автомобіль.

На Донеччині росіяни також вбили одного жителя — у Родинському.

Ще 7 людей в області за добу дістали поранення – по двоє у Слов’янську та Новодонецьку, по одному у Родинському, Покровську та Миколайпіллі.