Донеччина та Херсонщина: ще двоє загиблих та 15 поранених цивільних через обстріли
Неділя, 1 червня 2025, 08:28
У Херсонській та Донецькій областях за добу 31 травня по одному цивільному вбиті Росією.
Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА
Деталі: Окрім загиблого, на Херсонщині ще 8 дістали поранення.
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Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди та приватний автомобіль.
На Донеччині росіяни також вбили одного жителя — у Родинському.
Ще 7 людей в області за добу дістали поранення – по двоє у Слов’янську та Новодонецьку, по одному у Родинському, Покровську та Миколайпіллі.
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