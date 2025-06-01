РФ атакувала Київщину БПЛА, крилатими та балістичними ракетами
Неділя, 1 червня 2025, 10:03
Уночі на 1 червня ворог здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети.
Джерело: Київська ОВА
Деталі: Влада уточнює, що "є збиті цілі" унаслідок роботи ППО.
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За даними ОВА, вже вдалося перехопити 15 безпілотників.
Постраждалих серед населення та влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.
Проте унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків.
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В них вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.
Тривога в області лунає понад 10 годин.