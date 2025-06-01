Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Криму померла легендарна дисидентка Айше Сейтмуратова

Роман ПетренкоНеділя, 1 червня 2025, 10:38
У Криму померла легендарна дисидентка Айше Сейтмуратова
Айше Сейтмуратова, фото зі сторінки чубарова

1 червня стало відомо, що в окупованому Криму у віці 88 років померла ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова.

Джерело: очільник Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook

Пряма мова Чубарова: "Знову з окупованого російською федерацією Криму надійшла сумна звістка, в яку не хочеться вірити, - у віці 88 років померла легендарна дисидентка , політв'язень часів СРСР, журналістка, історик, ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова".

Реклама:

Довідково: Айше Сейтмуратова — кримськотатарська громадська діячка, правозахисниця, учасниця національного руху кримських татар, політична в’язень радянського режиму, журналістка і публіцистка в еміграції.

У 1964 році приєдналася до кримськотатарського національного руху в Самаркандській області. Брала участь у зустрічах з представниками радянської влади, зокрема в ЦК КПРС. У 1966 році була заарештована за звинуваченням у "розпалюванні національної ворожнечі" та засуджена до трьох років умовно. У 1971 році знову арештована та засуджена до трьох років ув’язнення за "Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". Відбувала покарання в мордовських таборах.

Після звільнення у 1974 році продовжила правозахисну діяльність. У 1978 році емігрувала до США, побоюючись примусового психіатричного лікування.

РЕКЛАМА:

Там працювала журналісткою на радіостанціях "Голос Америки", "Свобода", BBC, "Німецька хвиля", висвітлюючи проблеми кримськотатарського народу, історію репресій, русифікації та асиміляції.

Айше Сейтмуратова стала символом боротьби кримськотатарського народу за права, гідність і повернення на Батьківщину.

Кримкримські татаридепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія випустила по Україні майже 500 дронів і ракет: ППО знешкодила 385 цілей
відеоСБУ масово атакує аеродроми РФ, відомо про ураження 40 стратегічних бомбардувальників – джерело
Оновлено 13.20РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: 12 загиблих, 60 поранених
У Криму померла легендарна дисидентка Айше Сейтмуратова
Під Мелітополем підірвали військовий потяг окупантів
У Польщі обирають президента у другому турі
Усі новини...
Крим
Як патріот з Криму і колишній український військовий став працювати на ФСБ. Історія однієї зради
У Криму працівники ФСБ вивезли українця в невідомому напрямку – омбудсман
Чому Вашингтон не зміг покласти край російсько-українській війні
Останні новини
14:25
На Одещині чоловік зґвалтував собаку: тварину передали волонтерам, а кривднику загрожує 8 років тюрми
14:15
Експорт Південної Кореї падає через мита на поставки до США та Китаю
14:10
Росія випустила по Україні майже 500 дронів і ракет: ППО знешкодила 385 цілей
14:06
Захисник збірної України з хокею продовжив контракт із чемпіоном Словаччини
14:03
Новий президент Румунії анонсував перший закордонний візит до Литви
13:56
відеоСБУ масово атакує аеродроми РФ, відомо про ураження 40 стратегічних бомбардувальників – джерело
13:55
Пов'язана з Ахметовим компанія відсудила в "Укренерго" гроші за прострочені платежі
13:53
У Кремлі припустили, що зустріч Трампа і Путіна може не відбутися цього року
13:33
ДПСУ: Росіяни на Сумщині розширяють територію з заходу штурмових груп
13:11
Заворушення футбольних фанатів у Франції: двоє загиблих, 559 затриманих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: