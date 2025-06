Сибіга показав роботу ППО над його домом західним партнерам

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вкотре звернув увагу на небажання Росії домовлятись про мир, виклавши відео, на якому чути роботу протиповітряної оборони під час російської повітряної атаки.

Джерело: Сибіга в Х, "Європейська правда"

Деталі: Сибіга виклав коротке відео, на якому чути вибухи та автоматну чергу.

"Послухайте звуки над моїм будинком – і тисячами українських будинків – цього ранку. Протиповітряна оборона відбиває російські удари. З минулої ночі Україна зазнає масованих повітряних атак. Балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні", – написав він.

Міністр наголосив, що Росія попри показове прагнення говорити про мир досі навіть не передала нікому своє бачення цього миру в "меморандумі", а натомість "розпочинає нові смертоносні атаки проти України".

Take a listen to the sounds above my home—and thousands of Ukrainian homes—this morning. Air defense is repelling Russian strikes.



Ukraine has been under massive air attack since last night, with ballistic, cruise, and cluster missiles, as well as hundreds of drones, targeting… pic.twitter.com/jp53vGu869