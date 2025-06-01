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Сибіга показав роботу ППО над його домом західним партнерам

Роман ПетренкоНеділя, 1 червня 2025, 11:03
Сибіга показав роботу ППО над його домом західним партнерам
сибіга, фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вкотре звернув увагу на небажання Росії домовлятись про мир, виклавши відео, на якому чути роботу протиповітряної оборони під час російської повітряної атаки.

Джерело: Сибіга в Х, "Європейська правда"

Деталі: Сибіга виклав коротке відео, на якому чути вибухи та автоматну чергу.

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"Послухайте звуки над моїм будинком – і тисячами українських будинків – цього ранку. Протиповітряна оборона відбиває російські удари. З минулої ночі Україна зазнає масованих повітряних атак. Балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні", – написав він.

Міністр наголосив, що Росія попри показове прагнення говорити про мир досі навіть не передала нікому своє бачення цього миру в "меморандумі", а натомість "розпочинає нові смертоносні атаки проти України".

"На відміну від міфічного "меморандуму", ми чітко бачимо і чуємо справжні "послання" Росії – її ракети і дрони", – підкреслив Сибіга.

Він укотре закликав до посилення тиску на Москву, бо тільки після цього вона "почне серйозно ставитися до миру".

Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.

ППО
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