Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія випустила по Україні майже 500 дронів і ракет: ППО знешкодила 385 цілей

Валентина РоманенкоНеділя, 1 червня 2025, 14:10
Росія випустила по Україні майже 500 дронів і ракет: ППО знешкодила 385 цілей
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 1 червня Росія атакувала Україну рекордними 479-ма засобами повітряного нападу, ППО знищила 3 крилаті ракети ворога та 210 дронів, 172 БпЛА – локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: За даними повітряників, із 19.30 31 травня противник атакував:

Реклама:

- 472 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.;

- 3 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – РФ;

- 4 крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, "Іскандер-К".

РЕКЛАМА:

Основні напрямки повітряного удару ворога – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

За попередніми даними, станом на 13.30, протиповітряна оборона знешкодила 385 засобів повітряного нападу противника: 210 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 213 — збито вогневими засобами ураження, 172 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУраження 41 бомбардувальника у РФ: джерело розкрило подробиці 1,5-річної спецоперації
Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі на чолі з Умєровим
тенісШалений камбек: Світоліна здолала 4 ракетку світу і вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос
Росія випустила по Україні майже 500 дронів і ракет: ППО знешкодила 385 цілей
відеоСБУ масово атакувала аеродроми РФ, відомо про ураження 40 стратегічних бомбардувальників – джерело
Оновлено 13.20РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: 12 загиблих, 60 поранених
Усі новини...
Шахед
Росія вночі атакувала Україну балістикою та 88 безпілотниками: ППО знешкодила 71 дрон
Нова рекордна атака дронів РФ: ППО знешкодила 288 БпЛА і знищила 9 крилатих ракет
Ігнат не вважає легкомоторні літаки ефективними проти "Шахедів"
Останні новини
16:12
Командувач Сухопутних військ Драпатий подав рапорт про відставку
15:55
фотоУраження 41 бомбардувальника у РФ: джерело розкрило подробиці 1,5-річної спецоперації
15:41
У лікарні Гамбурга спалахнула пожежа: троє загиблих, десятки поранених
15:21
Премʼєр Японії зустрінеться з Трампом на тему мит
15:13
Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі на чолі з Умєровим
14:57
Від блакитного до карого: вчені розповіли, чому очі немовлят можуть змінювати колір
14:54
відеоРосЗМІ: дрони, які атакували стратегічну авіацію, вилітали з вантажівок
14:52
У Швеції розслідують інцидент із судном під панамським прапором, що прямувало до РФ
14:40
тенісШалений камбек: Світоліна здолала 4 ракетку світу і вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос
14:35
Оновлено 14.48, відеоРосіяни вдарили по Херсону артилерією та БПЛА: двоє загиблих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: