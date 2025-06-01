Росія випустила по Україні майже 500 дронів і ракет: ППО знешкодила 385 цілей

В ніч на 1 червня Росія атакувала Україну рекордними 479-ма засобами повітряного нападу, ППО знищила 3 крилаті ракети ворога та 210 дронів, 172 БпЛА – локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: За даними повітряників, із 19.30 31 травня противник атакував:

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- 472 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.;

- 3 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – РФ;

- 4 крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, "Іскандер-К".

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Основні напрямки повітряного удару ворога – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

За попередніми даними, станом на 13.30, протиповітряна оборона знешкодила 385 засобів повітряного нападу противника: 210 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 213 — збито вогневими засобами ураження, 172 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.