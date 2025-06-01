Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Швеції розслідують інцидент із судном під панамським прапором, що прямувало до РФ

Олег Павлюк, Українська правдаНеділя, 1 червня 2025, 14:52
У Швеції розслідують інцидент із судном під панамським прапором, що прямувало до РФ
SVT/Frederik Schibli

Берегова охорона Швеції проводить перевірку судна Meshka під прапором Панами після того, як воно сіло на мілину поблизу шведського узбережжя, коли прямувало до російського порту Висоцьк.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал SVT

Деталі: Інцидент стався у суботу біля портового міста Ландскруна. Перед посадкою на мілину Meshka отримала попередження, що відхилилася від курсу й наближається до берега. Втім, як пояснив екіпаж, вони відреагували на нього надто пізно.

Реклама:

Берегова охорона допитала всіх 24 членів екіпажу. Алкогольного сп’яніння не виявлено. Влада Швеції відкрила розслідування за підозрою у недбалості під час морського судноплавства. Одному з моряків вже повідомлено про підозру.

Судно перевозило близько 938 тисяч літрів нафти до російського Висоцька, що поблизу кордону з Фінляндією. Після інциденту витоку нафти не зафіксовано, але спостереження за ситуацією триває.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Напередодні уряд Швеції ухвалив нову постанову про посилення перевірок страхування іноземних суден з метою посилення контролю над так званим "тіньовим флотом" Росії.

ШвеціяРосіяфлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Командувач Сухопутних військ Драпатий подав рапорт про відставку
фотоУраження 41 бомбардувальника у РФ: джерело розкрило подробиці 1,5-річної спецоперації
Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі на чолі з Умєровим
тенісШалений камбек: Світоліна здолала 4 ракетку світу і вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос
Росія випустила по Україні майже 500 дронів і ракет: ППО знешкодила 385 цілей
Оновлено 13.20РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: 12 загиблих, 60 поранених
Усі новини...
Швеція
Швеція посилить контроль за іноземними суднами, аби боротись з "тіньовим флотом" РФ
Стокгольмський міжнародний музичний конкурс має зв'язки з Росією – розслідування
Посадити бойовий літак на автошлях: країни НАТО відпрацювали складний маневр у Фінляндії та Швеції
Останні новини
17:57
Турецькі ЗМІ повідомили час і місце переговорів України й Росії у Стамбулі
17:56
Сумбурний фінал не завадив Піастрі виграти Гран-прі Іспанії у Формулі-1
17:47
Чому важливе самоспівчуття і як перестати бути надто суворим до себе: пояснюють фахівці
17:20
Один з підірваних в РФ мостів не підлягає відновленню, його повністю зруйнували
17:14
Reuters: Україна на переговорах у Стамбулі представить дорожню карту миру
16:45
футболПолтавська "Ворскла" вперше в історії вилетіла з вищого дивізіону чемпіонату України
16:38
ЗМІ: для Трампа змінять подачу розвідзвітів – щоб він дивився відео, а не читав
16:35
оновленоДелегація РФ вилетіла до Стамбула на переговори з Україною – росЗМІ
16:33
Новини з лелечого гнізда: як зростають пташенята зіркових Грицика та Одарки і де зараз покинута Катруся
16:25
У суді не змогли розірвати мільярдну угоду про постачання їжі для військових
Усі новини...
Реклама:
Реклама: