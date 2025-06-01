У Швеції розслідують інцидент із судном під панамським прапором, що прямувало до РФ

Берегова охорона Швеції проводить перевірку судна Meshka під прапором Панами після того, як воно сіло на мілину поблизу шведського узбережжя, коли прямувало до російського порту Висоцьк.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал SVT

Деталі: Інцидент стався у суботу біля портового міста Ландскруна. Перед посадкою на мілину Meshka отримала попередження, що відхилилася від курсу й наближається до берега. Втім, як пояснив екіпаж, вони відреагували на нього надто пізно.

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Берегова охорона допитала всіх 24 членів екіпажу. Алкогольного сп’яніння не виявлено. Влада Швеції відкрила розслідування за підозрою у недбалості під час морського судноплавства. Одному з моряків вже повідомлено про підозру.

Судно перевозило близько 938 тисяч літрів нафти до російського Висоцька, що поблизу кордону з Фінляндією. Після інциденту витоку нафти не зафіксовано, але спостереження за ситуацією триває.

Передісторія:

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