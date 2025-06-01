ЗМІ: для Трампа змінять подачу розвідзвітів – щоб він дивився відео, а не читав

Керівниця Національної розвідки США Тульсі Габбард планує змінити формат щоденних розвідувальних брифінгів для президента Дональда Трампа, щоб вони краще відповідали його стилю сприйняття інформації.

Джерело: Телеканал NBC News з посиланням на пʼять проінформованих джерел, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За інформацією NBC News, Габбард попросила нинішніх і колишніх співробітників розвідки запропонувати, як можна змінити щоденні президентські брифінги (PDB) відповідно до політичних інтересів і звичок Трампа.

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Чотири співрозмовники телеканалу стверджують, що серед запропонованих варіантів – відеоверсія PDB, яка за своїм виглядом і форматом буде схожа на трансляцію Fox News.

Згідно з цією ідеєю, офіс директорки Національної розвідки міг би найняти продюсера Fox News для виробництва відеоверсії брифінгу та одну з телеведучих – для її презентації, описує NBC News.

Одне із джерел NBC News повідомило, що "проблема Трампа в тому, що він не читає, він весь час дивиться телевізор".

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Також Габбард обговорювала інші зміни до PDB, зокрема її адаптацію відповідно до інтересів президента США: наголос на інформації про економічні та торговельні питання і менше уваги до війни в Україні, йдеться в матеріалі.

І зміна формату щоденних брифінгів президента США, і зміна змісту – це звичайна практика, яка супроводжувала попередників Трампа.

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