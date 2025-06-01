ЗМІ: для Трампа змінять подачу розвідзвітів – щоб він дивився відео, а не читав
Керівниця Національної розвідки США Тульсі Габбард планує змінити формат щоденних розвідувальних брифінгів для президента Дональда Трампа, щоб вони краще відповідали його стилю сприйняття інформації.
Джерело: Телеканал NBC News з посиланням на пʼять проінформованих джерел, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За інформацією NBC News, Габбард попросила нинішніх і колишніх співробітників розвідки запропонувати, як можна змінити щоденні президентські брифінги (PDB) відповідно до політичних інтересів і звичок Трампа.
Чотири співрозмовники телеканалу стверджують, що серед запропонованих варіантів – відеоверсія PDB, яка за своїм виглядом і форматом буде схожа на трансляцію Fox News.
Згідно з цією ідеєю, офіс директорки Національної розвідки міг би найняти продюсера Fox News для виробництва відеоверсії брифінгу та одну з телеведучих – для її презентації, описує NBC News.
Одне із джерел NBC News повідомило, що "проблема Трампа в тому, що він не читає, він весь час дивиться телевізор".
Також Габбард обговорювала інші зміни до PDB, зокрема її адаптацію відповідно до інтересів президента США: наголос на інформації про економічні та торговельні питання і менше уваги до війни в Україні, йдеться в матеріалі.
І зміна формату щоденних брифінгів президента США, і зміна змісту – це звичайна практика, яка супроводжувала попередників Трампа.
Передісторія:
- Раніше ЗМІ писали, що Дональд Трамп прослухав суттєво менше даних розвідки, ніж його попередники, і не читає супровідний документ до нього, натомість більше покладаючись на інформацію, отриману усно.