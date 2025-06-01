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У Києві й низці областей вдруге за вечір тривога через загрозу балістики

Катерина ТищенкоНеділя, 1 червня 2025, 21:24
У Києві й низці областей вдруге за вечір тривога через загрозу балістики
карта повітряних тривог станом на 18:35, alerts.in.ua

У Києві та багатьох областях вдруге за вечір оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з північного сходу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Тривогу оголосили близько 18:30. Повітряні сили також повідомили про швидкісну ціль на Харківщині в напрямку Дніпропетровщини.

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О 18:59 загрозу балістики скасували. 

О 21:15 у столиці та багатьох областях знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі з Курщини на Сумщину та Полтавщину.

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