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Росіяни атакували Запорізьку область: 4 загиблих

Катерина ТищенкоНеділя, 1 червня 2025, 20:54
Росіяни атакували Запорізьку область: 4 загиблих
село Копані Воздвижівської громади, deepstatemap

Внаслідок російських ударів у неділю в Запорізькій області загинули три жінки та чоловік.  

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "67-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район.

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Щонайменше трьома КАБами росіяни поцілили по селу Копані Воздвижівської громади. Один будинок зруйновано, одна людина загинула".

Оновлено: О 20:33 Федоров повідомив, що внаслідок ударів РФ с. Тернувате Запорізького району загинули три жінки.

Було завдано три удари, загинули жінки 18, 35 та 56 років. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований магазин та поруч розташовані будинки.

Запорізька областьвійна
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